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Трихолог Кудинова дала подросткам рекомендации по покраске волос

Общество
Трихолог Кудинова дала подросткам рекомендации по покраске волос

Необходимо проявить особую внимательность в выборе красящих средств при решении изменить цвет волос, заявила трихолог и врач-дерматолог Анастасия Кудинова.

Можно не отказывать ребенку в желании изменить имидж, но следует с умом подойти к этому процессу. Следует отказаться от агрессивных искусственных красителей, которые разрушают структуру волоса, передает «Газета.ru».

Стоит обратить внимание на муссы, оттеночные шампуни и специальные мелки. Детские волосы намного тоньше взрослых, поэтому агрессивные средства могут разрушить их структуру и превратить в сухие, тусклые и ломкие, заявила трихолог.
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