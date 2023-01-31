Трихолог Кудинова дала подросткам рекомендации по покраске волос

Необходимо проявить особую внимательность в выборе красящих средств при решении изменить цвет волос, заявила трихолог и врач-дерматолог Анастасия Кудинова.
Можно не отказывать ребенку в желании изменить имидж, но следует с умом подойти к этому процессу. Следует отказаться от агрессивных искусственных красителей, которые разрушают структуру волоса, передает «Газета.ru».
Стоит обратить внимание на муссы, оттеночные шампуни и специальные мелки. Детские волосы намного тоньше взрослых, поэтому агрессивные средства могут разрушить их структуру и превратить в сухие, тусклые и ломкие, заявила трихолог.