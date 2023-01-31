Александр Корбут рассказал, как интеграция с Украиной поставила фермеров ЕС на грань разорения

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что европейцы сами создали проблемы для своего аграрного сектора, разрешив неограниченный ввоз сельхоз товаров из Украины.
Импорт сельскохозяйственной продукции с Украины резко вырос и продолжает расти. Это создает проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза — Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, говорится в совместном докладе представителей этих государств. Делегации потребовали срочно отреагировать на сложившуюся ситуацию, указав, что европейские фермеры и так пострадали от боевых действий на Украине. В частности, от роста цен на удобрения, топливо, энергию, а также от «растущих производственных издержек». В документе предлагается «герметизировать» маршруты поставок с Украины, чтобы продукция не вредила местным фермерам.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов не считает проблему «герметизации» торговых отношений с Украиной актуальной для России. По его словам, поставки энергоресурсов в эту страну сведены до минимума после прихода к власти неонацистов и прекращены вообще после начала СВО.
«В прошлые годы мы вместе с Белоруссией были основными поставщиками моторного топлива на Украину - мы поставляли и дизель, и бензин. Сейчас моторное топливо мы не продаем на Украину», - заявил Александр Фролов.
При этом эксперт отметил, что все же есть некоторые вопросы с реализацией моторного топлива из Болгарии, где находится завод одной российской компании, но поставки с него моторного топлива на Украину не подтверждены.
Подобным образом, по его словам, обстоят дела и с поставками российского газа на Украину. Газ мы перестали поставлять еще в октябре 2015 году, а с начала СВО прекратился и реверс российского газа из Европы.
«С 2022-го года возможность виртуального реверса российского газа была резко снижена за счет сокращения загрузки украинского направления. То есть отбор нашего газа теперь невозможен, и Украине теперь необходимо осуществлять не виртуальный, а уже чисто физический реверс газа из Европы», - отметил Александр Фролов.
Продолжение транзита российских энергоресурсов в Европу через Украину, которая ведет военные действия на территориях субъектов РФ, эксперт считает нонсенсом, однако объясняет это тем, что юридически страны не находятся в состояния войны.
«Ни мы не объявили им войну, ни они нам. Мы находимся в странном, юридически-казуистически сформированной системе взаимоотношений, поэтому деловые контакты сохраняются. А базой для этих деловых контактов являются контракты, подписанные в конце 2019 года как по транзиту нефти, о чем говорили меньше, так и по транзиту газа, на который все смотрели, широко раскрыв глаза», - пояснил он.
По мнению аналитика, Украина навряд ли могла использовать транзитный газ, направляющийся в Молдавию, для своих нужд, потому что в них очень нуждалась сама Молдавия.
Ситуация с транзитом российской нефти выглядит подобным же образом. По словам аналитика, через Украину сохранен транзит нефти только в Венгрию, Чехию и Словакию. Этим странам негде в данный момент взять нужные им объемы нефти, поэтому эти поставки были исключены из санкций ЕС. Взять для своих нужд российскую нефть Украину не может, так как это тут же скажется на положении с энергоресурсами в этих странах, отметил Александр Фролов.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что европейцы сами создали проблемы своим производителям, открыв рынок для поставок украинских товаров. По его словам, система квот, принятая в ЕС, позволяла регулировать производство сельхозпродукции и ее сбыт на территории Евросоюза. И при появлении дефицита европейские потребители спокойно покупали недостающее им количество продукции на внешнем рынке, в том числе на Украине. Но с начала российской СВО на Украине еврочиновники позволили Украине ввозить товары в неограниченном количестве, чем нарушили сложившийся товарооборот в ЕС. В результате этого пострадало много европейских производителей.
«Европа всегда была защищена квотами, а тут для Украины квоты на экспорт практически всей сельхозпродукции были сняты, она пошла свободно, так же как продукция стран ЕС», - отметил Александр Корбут.
Ситуации с продовольствием в самой Украине эксперт не считает кризисной. По его словам, несмотря на сокращение посевных площадей на четверть и вывоз значительных объемов продовольственных товаров на внешний рынок, запасов продовольствия на Украине достаточно, чтобы прокормить ту часть населения, которая там осталась.