Александр Корбут рассказал, как интеграция с Украиной поставила фермеров ЕС на грань разорения

Импорт сельскохозяйственной продукции с Украины резко вырос и продолжает расти. Это создает проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза — Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, говорится в совместном докладе представителей этих государств. Делегации потребовали срочно отреагировать на сложившуюся ситуацию, указав, что европейские фермеры и так пострадали от боевых действий на Украине. В частности, от роста цен на удобрения, топливо, энергию, а также от «растущих производственных издержек». В документе предлагается «герметизировать» маршруты поставок с Украины, чтобы продукция не вредила местным фермерам.