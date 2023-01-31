Вольфович: летчики ВКС РФ и ВВС Белоруссии успешно выполнили задачи в ходе учений

По словам Вольфовича, экипажи ВКС РФ и ВВС Белоруссии показали высокую слаженность во время отработки практических действий в ходе учений, которые проводились при участии органов управления авиационных частей. Известно, что мероприятие проходило на полигоне Ружаны в Брестской области. Госсекретарь подчеркнул, что совместные маневры носили исключительно оборонительный характер.