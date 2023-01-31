Испанские наркоторговцы пытались замаскировать тонну кокаина под какао в порту Барселоны

Сотрудники таможни и росгвардейцы обнаружили в порту Барселоны более тонны кокаина на борту следовавшего из Эквадора сухогруза. Инцидент произошел в ходе совместной спецоперации, сообщает испанское агентство El Mundo.
Установлено, что злоумышленники перевозили 1340 кг наркотика в контейнерах с какао-порошком. Запрещенные вещества были на дне четырех контейнеров. Их тщательно спрятали в мешки.
Правоохранители отметили, что кокаин и какао лежали по отдельности. Расследование продолжается. Капитан сухогруза задержан для выяснения всех обстоятельства случившегося.