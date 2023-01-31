Глава СК Бастрыкин наградил прибывших из зоны СВО медиков детской больницы в Москве

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Там он наградил медиков, прибывших из зоны проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Помимо этого, глава СКР пообщался с пациентами, которых доставили в учреждение из зоны СВО. Он пожелал ребятам скорейшего выздоровления, а также отметил профессионализм врачей.
«Поражает бесчеловечность, с которой действуют Вооруженные силы Украины, нацбатальоны. Это приводит к большому числу погибших, раненых, в том числе детей. Но уверяю, что ни один из виновных лиц не уйдет от справедливого наказания», — сказал Бастрыкин.
Он напомнил о работе сотрудников ведомства, которые продолжают расследовать преступления, совершенные украинскими нацистами против мирных жителей.