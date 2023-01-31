Эксперты спрогнозировали увеличение цен на нефть в феврале 2023 года

По итогам 30-го января цены на нефть закрылись снижением на 1,9%, опустившись с отметки 87,20 до 84,40 долларов. По состоянию на 31 января, цены продолжают опускаться приблизительно на 1,3%, к уровню 83,30 долларов. Аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали ФАН, что стоимость нефти корректируется из-за приближающегося заседания ФРС, которое состоится 31 января. Его итоги будут подведены на следующий день.