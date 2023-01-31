Эксперты спрогнозировали увеличение цен на нефть в феврале 2023 года

По итогам 30-го января цены на нефть закрылись снижением на 1,9%, опустившись с отметки 87,20 до 84,40 долларов. По состоянию на 31 января, цены продолжают опускаться приблизительно на 1,3%, к уровню 83,30 долларов. Аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали ФАН, что стоимость нефти корректируется из-за приближающегося заседания ФРС, которое состоится 31 января. Его итоги будут подведены на следующий день.
«На заседании ФРС будет озвучено решение по процентной ставке. Позже, на основании этого, будет принимать решение уже ЕЦБ и банк Англии. Ожидается, что ФРС поднимет ставку на 25 базисных пунктов, а европейский и английский банки на 50 базисных пунктов. Это говорит о том, что экономика может замедлиться и даже скатиться в рецессию», — объяснил эксперт.
Также 31 января были опубликованы данные по китайскому рынку. Индекс деловой активности в производственном секторе в январе составил 50,1 пункта, хотя ожидался рост до 49,8 пункта. В непроизводственном секторе он составил 54,4 пункта, несмотря на то, что ранее прогнозировали рост до 52 пунктов.
«В целом эта новость положительная, поскольку оба показателя находятся выше отметки в 50 пунктов, а значит экономическая активность растет. Это связано с отменой в Китае большей части антиковидных ограничений. В настоящее время это является главным фактором, который влияет на рост цен на нефть», — считает эксперт.
Днем ранее стало известно, что международный валютный фонд повысил свой прогноз относительно мировой экономики. По мнению аналитиков, мировой ВВП в этом году вырастет на 2,9% вместо спрогнозированных ранее 2,7%. Также ожидается, что экономика Китая вырастет на 5,2%, что на 8% выше предыдущего прогноза.
«Экспорт нефти из России с активными поставками в Индию и Китай растет, несмотря на эмбарго и введенный потолок цен в декабре. Дефицита предложения не наблюдается. Кроме того, центром внимания сейчас грядущее заседание ОПЕК. Сейчас мы видим движение вниз, больше как коррекционное. Не исключаем, что цены могут в моменте дойти до диапазона 80-81 доллар. В целом, в феврале ожидаем, что цены на нефть, из-за роста спроса в Китае, начнут восстанавливаться до уровня 90 долларов», — заключил собеседник ФАН.
Ранее сообщалось, что мировой спрос на нефть останется высоким минимум до 2040 года.