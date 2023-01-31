Норвежский пенсионный фонд связал с санкциями приостановку продажи активов в России

Агентство Bloomberg сообщило о приостановке продажи акций российских компаний Норвежским фондом национального благосостояния.
Замглавы организации Трод Гранде рассказал, что решение принято в связи санкциями Запада против депозитарного банка, который хранит активы в стране.
В общей сложности у крупнейшего мирового пенсионного фонда на российских счетах застряли активы на сумму 292 млн долларов. Проблема заключается в том, что депозитарий, которым пользуется фонд, находится под ограничениями. Это делает невозможным расчеты по сделкам.
Решение о выводе средств из активов РФ было принято вскоре после 24 февраля 2022 года. Однако уже на следующими день глава фонда Николаи Танген отказался от идеи продажи российских акций по низкой цене, назвав это «подарком олигархам страны», напоминает Bloomberg.