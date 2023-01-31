«Спасибо большое»: родственники пленного бойца ВСУ Михелаки записали обращения к ЧВК «Вагнер»

Сегодня в Сети была опубликована видеозапись, на которой видно, как Михелаки возвращает тела солдат ВСУ, погибших при штурме Соледара, в составе четвертой по счету транспортной колонны. Telegram-канал «Кепка Пригожина» также обнародовал аудиозаписи сообщений сестры и матери украинского военнослужащего со словами благодарности в адрес ЧВК «Вагнер».