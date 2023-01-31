«Спасибо большое»: родственники пленного бойца ВСУ Михелаки записали обращения к ЧВК «Вагнер»

Сестра и мать попавшего в плен бойца ВСУ Дмитрия Михелаки записали аудиосообщения со словами благодарности в адрес представителей ЧВК «Вагнер».
Пресс-служба компании «Конкорд» 13 января по просьбе семьи украинского солдата разыскала Дмитрия Михелаки. Родственники попавшего в плен бойца обратились на горячую линию «Спроси Вагнер».
Сегодня в Сети была опубликована видеозапись, на которой видно, как Михелаки возвращает тела солдат ВСУ, погибших при штурме Соледара, в составе четвертой по счету транспортной колонны. Telegram-канал «Кепка Пригожина» также обнародовал аудиозаписи сообщений сестры и матери украинского военнослужащего со словами благодарности в адрес ЧВК «Вагнер».
«Спасибо "вагнерам" за то, что я побачила своего сына Диму живым и здоровым», — сказала мать Михелаки.
«Хочу еще сказать спасибо, что я увидела лицо своего брата Димы, и спасибо "вагнерам" за то, что он живой, целый, здоровый и невредимый. Большое спасибо», — добавила сестра Дмитрия.
Михелаки до этого уже передавал через пресс-службу компании «Конкорд» привет своим родным. По словам бойца ВСУ, в плену его кормили и даже давали покурить.