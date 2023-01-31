Экс-тренер «Спартака» Тедеско может возглавить сборную Бельгии

Бельгийский футбольный союз в ближайшее время объявит о назначении немца Доменико Тедеско на пост главного тренера мужской сборной. Об этом информирует издание HLN. По данным источника, Тедеско уже заключил контракт, срок действия которого рассчитан до окончания чемпионата мира 2026 года. На посту главного тренера немец сменит Роберто Мартинеса, покинувшего должность после ЧМ-2022.