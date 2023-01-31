В Челябинске задержали проректора педуниверситетапо подозрению в получении взятки

По данным правоохранителей, педагог вместе с проректором ЮУрГГПУ и замдиректора профессионально-педагогического института этого же вуза брали от студентов деньги за хорошие оценки на экзаменах. Всего они получили более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.