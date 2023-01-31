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Израиль спрогнозировал увеличение потока медтуристов из России на 50%

Общество
Израиль спрогнозировал увеличение потока медтуристов из России на 50%

Ожидается увеличение потока медицинских туристов в Израиль в текущем году, заявил председатель IMTA Марк Каценельсон.

Согласно данным ассоциации, в прошлом году в государство приехало на 70% больше людей, чем за предыдущий период. Это около десяти тысяч медтуристов, большая часть из которых прибыла из России, передает «Газета.ru».

Сейчас у пациентов из других стран нет никаких ограничений для посещения Израиля. В стране действует безвизовый режим, а деньги из России можно перевести в местные банки. Поэтому IMTA ожидается значительного увеличения потока туристов, заявил Каценельсон.
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