Израиль спрогнозировал увеличение потока медтуристов из России на 50%

Ожидается увеличение потока медицинских туристов в Израиль в текущем году, заявил председатель IMTA Марк Каценельсон.
Согласно данным ассоциации, в прошлом году в государство приехало на 70% больше людей, чем за предыдущий период. Это около десяти тысяч медтуристов, большая часть из которых прибыла из России, передает «Газета.ru».
Сейчас у пациентов из других стран нет никаких ограничений для посещения Израиля. В стране действует безвизовый режим, а деньги из России можно перевести в местные банки. Поэтому IMTA ожидается значительного увеличения потока туристов, заявил Каценельсон.