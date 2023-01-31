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PNAS: после ударов молний на Земле образуются редкие кристаллы

Общество
PNAS: после ударов молний на Земле образуются редкие кристаллы

Редкий кристалл с 12-кратной симметрией обнаружен в песчаных дюнах Небраски. О природе находки рассказал геолог Лука Бинди из Флорентийского университета в Италии.

Считалось, что подобные природные ископаемые появляются в результате падения метеорита и других схожих экстремальных катаклизмов. Однако найденный квазикристалл помог иначе взглянуть на это явление.

Ученые выяснили, что он состоял из расплавленного песка и следов металла от линии электропередач. Для образования такого кристалла песок должен был нагреться как минимум до 1710 градусов, пишет Planet Today.

Причиной образования природного ископаемого специалисты назвали удар молнии. Результаты исследования опубликованы в издании PNAS.
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