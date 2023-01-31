Потерявший сознание сахалинец умер после попыток полицейских оживить его электрошокером

Уголовное дело возбудили в отношении полицейских на Сахалине за превышение полномочий. Правоохранители попытались реанимировать мужчину с помощью электрошокера, после чего тот умер. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации издания, 40-летний местный житель потерял сознание при праздновании дня рождения друга в баре. Администрация заведения вызвала стражей порядка вместо бригады скорой помощи.
Прибывшие сотрудники решили оживить посетителя тремя разрядами электрошокера. Не добившись результата, они уехали. Пострадавший пролежал на полу всю ночь, затем его госпитализировали. У пациента диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины и ушибы. Несмотря на усилия врачей, он скончался.