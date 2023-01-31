Потерявший сознание сахалинец умер после попыток полицейских оживить его электрошокером

Прибывшие сотрудники решили оживить посетителя тремя разрядами электрошокера. Не добившись результата, они уехали. Пострадавший пролежал на полу всю ночь, затем его госпитализировали. У пациента диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины и ушибы. Несмотря на усилия врачей, он скончался.