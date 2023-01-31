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Эксперт Леонков: США заставят Европу отдать Украине истребители следом за танками

Армия
Эксперт Леонков: США заставят Европу отдать Украине истребители следом за танками

Заявления европейских союзников говорят о попытке США заставить их отправить на Украину истребительную авиацию, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее во вторник газета Politico сообщила, что Франция готова обучать у себя украинских летчиков. В комментарии РИА Новости Леонков предположил, что на Западе уже готовят «информационный фон» для дальнейшей поставки истребителей F-16 на Украину, как это было с танками Abrams.

«Они хотят вытеснить всю неамериканскую технику в арсеналах Европы продукцией ВПК США», — раскрыл мотивы США Леонков.

Но эксперт отметил, что еще не ясно, откуда Киеву взять летчиков. По подсчетам Леонкова, после 11 месяцев спецоперации в стране с трудом можно отыскать пилотов. Но за штурвал все еще можно посадить наемников.

Однако Европа не торопится анонсировать отправку самолетов Киеву. Так, Берлин категорически исключил подобную возможность, пишет RT.
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