Эксперт Леонков: США заставят Европу отдать Украине истребители следом за танками

Ранее во вторник газета Politico сообщила, что Франция готова обучать у себя украинских летчиков. В комментарии РИА Новости Леонков предположил, что на Западе уже готовят «информационный фон» для дальнейшей поставки истребителей F-16 на Украину, как это было с танками Abrams.