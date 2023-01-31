О преимуществах и недостатках удаленной работы рассказали в соцсети ЯRUS

Первое и, возможно, главное – не нужно тратить время и деньги на дорогу, искать парковку для автомобиля, если офис находится в оживленном месте. Этот момент особенно актуален для мегаполиса. Так, жители столицы в среднем проводят в пробках по 200 часов ежегодно. Это больше восьми полных дней.