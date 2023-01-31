О преимуществах и недостатках удаленной работы рассказали в соцсети ЯRUS

Разработчик, программист, тестировщик, UX-копирайтер, дизайнер интерфейсов и лендингов. Это лишь небольшой перечень IT-профессий, которые подходят для удаленной работы. Около 250 крупных компаний сферы информационных технологий и смежный областей в 2022 году перешли на формат «вне офиса». Команда социальной сети ЯRUS поделилась мнением, так ли на самом деле хороша «удаленка».
Сначала поговорим о преимуществах удаленной работы.
Первое и, возможно, главное – не нужно тратить время и деньги на дорогу, искать парковку для автомобиля, если офис находится в оживленном месте. Этот момент особенно актуален для мегаполиса. Так, жители столицы в среднем проводят в пробках по 200 часов ежегодно. Это больше восьми полных дней.
Другой важный плюс – гибкий график дает возможность найти оптимальный баланс между работой и другими сферами жизни, больше внимания уделять семье и близким людям.
Только 75% сотрудников более продуктивно работают из дома. В тишине собственной квартиры проще сосредоточиться, нет отвлекающих факторов, что повышает эффективность работы. «Удаленщик» может организовать свое рабочее место так, как ему нравится, с максимальным комфортом.
Для работодателя удаленный формат позволяет существенно снизить издержки, связанные с арендой офисного помещения, коммунальными платежами, покупкой профессиональной техники и мебели. Экономия особенно актуальна для IT-стартапов, когда каждый рубль на вес золота. Вместо офисного сотрудника в офис работодатель может пригласить специалиста из любого региона страны и даже из-за рубежа на условиях «удаленки». Таким образом, в выигрыше остаются все.
Однако, недостатки удаленного формата работы могут перевесить все достоинства и оказаться критическими для IT-компаний.
Владельцы и руководители бизнеса называют главным минусом работы вне офиса – отсутствие внутренних коммуникаций.
«С глазу на глаз проще решить большинство вопросов на всех этапах работы. Есть ряд задач, по которым можно трудиться в одиночку дома и общаться только через специальную программу Jira. А есть проекты, которые не позволяют решать задачи без командного участия. Особенно это касается стартапов, которым по-прежнему остается наша социальная сеть. Поэтому быстрее и качественнее формировать команду в офисном формате», — говорит Иван Добровольский, руководитель социальной сети ЯRUS.
Как показывают исследования, только в первые три месяца удаленные сотрудники работают более эффективно, а затем их коэффициент полезного действия падает – сказывается отсутствие мотивации и самодисциплины для качественной удаленной работы.
Для IT-команды крайне важна возможность консультироваться и обмениваться опытом с коллегами. К тому же это нецелесообразно при найме стажеров и сотрудников с небольшим опытом.
У удаленных сотрудников стираются границы между рабочим и персональным временем. Это приводит не только к профессиональному выгоранию, но и к проблемам в личной жизни.
Возрастают риски, связанные с нарушением правил конфиденциальности и сетевой безопасности, внутренняя информация компаний слабо защищена.
Как правило, удаленные сотрудники чувствуют себя одинокими, если организация должным образом не развивает культуру виртуального общения и поддержки.
Кроме того, сокращается количество свежих идей, ухудшается качество «мозговых штурмов», исчезает лояльность и корпоративный дух.
Столкнувшись с недостатками удаленного формата работы, даже такие гиганты рынка IT-индустрии, как Google, свернули экспериментальные программы, которые позволяли сотрудникам работать из дома.
В социальной сети ЯRUS в удаленном или гибридном формате работает меньше 10% сотрудников, что позволяет развиваться гораздо более быстрыми темпами. Только за прошлый год количество пользователей российского приложения достигла 9 млн.