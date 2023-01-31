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Прокуратура Петербурга начала проверку после падения пенсионерки в шахту черного хода

Происшествия
Прокуратура Петербурга начала проверку после падения пенсионерки в шахту черного хода

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга организовала проверку после травмирования 69-летней местной жительницы. Пенсионерка пострадала при падении в незакрытый проем шахты черного хода. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел в доме на проспекте Косыгина. Медики госпитализировали женщину. Состояние пациентки оценивают как удовлетворительное. У нее диагностировали закрытый перелом левой лонной и седалищной костей.

Специалисты дадут оценку действиям ответственных лиц в сфере требований законодательства о порядке обслуживания общедомового имущества. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.
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