Вдова Элвиса Пресли подала в суд из-за завещания дочери Лизы Мари

Вдова легендарного певца Элвиса Пресли Присцилла подала в суд, чтобы оспорить завещание дочери Лизи Мари, которая скончалась 12 января.
Лиза Мари в 2016 году исключила мать из списка управляющих ее трастом и внесла туда старших детей Райли и Бенджамина. Сын скончался в 2020 году. Отдельного завещания Лиза Мари не оставила, теперь наследникам придется доказывать свою правоту в суде.
Присцилла и вовсе усомнилась в том, что такое решение было принято ее дочерью. Ее не уведомили об исключении из управления активами, во время подписания не было свидетелей, имя матери было написано неправильно, да и подпись Лизы Мари выглядит нетипично, сообщает The Guardian.