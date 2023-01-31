Вдова Элвиса Пресли подала в суд из-за завещания дочери Лизы Мари

Присцилла и вовсе усомнилась в том, что такое решение было принято ее дочерью. Ее не уведомили об исключении из управления активами, во время подписания не было свидетелей, имя матери было написано неправильно, да и подпись Лизы Мари выглядит нетипично, сообщает The Guardian.