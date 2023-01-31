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Тела бабушки и внучки нашли на пепелище частного дома в селе Ларьковка под Серовом

Происшествия
Тела бабушки и внучки нашли на пепелище частного дома в селе Ларьковка под Серовом

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного пожара в Свердловской области. Люди погибли в селе Ларьковка, рассказали в региональном СУ СКР.

Ранее произошел пожар в частном доме. Во время тушения спасатели обнаружили два тела. Правоохранители выяснили, что погибшими являются 70-летняя пенсионерка и ее 25-летняя внучка. Согласно предварительной версии, к летальным последствиям могло привести отравление дымом.

В областном ГУ МВД рассказали, что возгорание могло произойти вследствие неправильного использования печи.
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