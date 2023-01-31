Тела бабушки и внучки нашли на пепелище частного дома в селе Ларьковка под Серовом

Ранее произошел пожар в частном доме. Во время тушения спасатели обнаружили два тела. Правоохранители выяснили, что погибшими являются 70-летняя пенсионерка и ее 25-летняя внучка. Согласно предварительной версии, к летальным последствиям могло привести отравление дымом.