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Создатели мультфильмов «Смешарики» и «Фиксики» основали музыкальный лейбл

Общество
Создатели мультфильмов «Смешарики» и «Фиксики» основали музыкальный лейбл

Группа компаний «Рики», создавшая мультсериалы «Смешарики» и «Фиксики», запускает собственный музыкальный лейбл. Он будет издавать музыку и продюсировать артистов, чьи произведения нацелены на детей и подростков.

В пресс-службе «Рики» отметили, что они станут первой в России анимационной компанией, основавшей музыкальный лейбл. Его создание позволит более системно продвигать музыкальный контент, которого у компании накопилась целая библиотека.

«Кроме детской музыки, у ГК «Рики» появляется все больше музыкальных кейсов, направленных на подростковую аудиторию», — приводит ТАСС слова генпродюсера группы компаний Юлии Николаевой.

Лейбл, получивший название «Рики Мьюзик», будет оказывать артистам маркетинговую и пиар-поддержку. Кроме того, компания займется организацией концертов, пишет газета «Культура». Артистов лейбла могут интегрировать в анимационные произведения «Рики».

Музыкальная компания будет базироваться в Москве и Петербурге. Главой направления станет музыкальный продюсер ГК «Рики» Олег Трояновский, запускавший MTV в России.
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