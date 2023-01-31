Создатели мультфильмов «Смешарики» и «Фиксики» основали музыкальный лейбл

Группа компаний «Рики», создавшая мультсериалы «Смешарики» и «Фиксики», запускает собственный музыкальный лейбл. Он будет издавать музыку и продюсировать артистов, чьи произведения нацелены на детей и подростков.
В пресс-службе «Рики» отметили, что они станут первой в России анимационной компанией, основавшей музыкальный лейбл. Его создание позволит более системно продвигать музыкальный контент, которого у компании накопилась целая библиотека.
«Кроме детской музыки, у ГК «Рики» появляется все больше музыкальных кейсов, направленных на подростковую аудиторию», — приводит ТАСС слова генпродюсера группы компаний Юлии Николаевой.
Лейбл, получивший название «Рики Мьюзик», будет оказывать артистам маркетинговую и пиар-поддержку. Кроме того, компания займется организацией концертов, пишет газета «Культура». Артистов лейбла могут интегрировать в анимационные произведения «Рики».
Музыкальная компания будет базироваться в Москве и Петербурге. Главой направления станет музыкальный продюсер ГК «Рики» Олег Трояновский, запускавший MTV в России.