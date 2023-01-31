Политолог Кошкин: Киев поддерживает все обострения в мире ради попытки «спрятаться» за новым конфликтом

Киев пытается втянуть в вооруженный конфликт как можно больше стран и территорий, чтобы облегчить свою участь. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился профессор, доктор политических наук Андрей Кошкин.
Тегеран рассматривает вариант ужесточения позиции в отношении Украины после слов главы офиса президента государства Михаила Подоляка. Чиновник намекнул на возможную причастность своей державы к ударам по военным объектам в Иране.
Профессор Андрей Кошкин полагает, что возникновение новых горячих точек на планете играет на руку руководству Киева. При таком развитии ситуации оно получит возможность укрыться от неминуемой участи, используя общеизвестный прием.
«Киеву выгодно втянуть всех в этот конфликт, чтобы спрятаться хотя бы за кого-то. Вот поэтому Подоляк так неумело начинает оценивать ситуацию в Иране», — констатировал эксперт.
Политолог считает, что если разгорится война между Тегераном и его региональным оппонентом, то это укрепит позиции «незалежной» в противостоянии.
«Они на Украине обрадовались, что возникнет война на Ближнем Востоке и будет Иран сражаться. От этого станет легче, потому что запылает еще один костер конфликта. Наверное, поэтому Украина поддерживает все горячие точки и возможности возникновения вооруженного противостояния», — подчеркнул доктор Кошкин.
Ранее востоковед Евгений Сатановский оценил жесткость китайского заявления по Украине. По его словам, Пекин окончательно определил свою позицию на международной арене.