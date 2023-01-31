Политолог Сатановский предупредил Россию об опасности после приезда посла США Трейси

Новый посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси может нанести вред России, считает политолог Евгений Сатановский. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live».
Сатановский убежден: Вашингтон стремится быстро обрушить Москву, которая является одним из трех китов обновленного мира без американской гегемонии. Двумя другими являются Пекин и Тегеран, также ставшие целью властей США.
«Вполне возможно, Иран надо дожать в течение года-двух. И, по их представлениям, нас надо дожимать не дольше, иначе они не успеют с Китаем разобраться. В этой ситуации не зря вылезает Виктория Нуланд с предложением переговоров. И американская послица, которая к нам приехала – человек ой какой опасненький в этом плане. И ой какой профессиональный», — отметил Сатановский.
Политолог обратил внимание, что в списке целей Трейси фигурирует установление диалога между РФ и США. Это может означать, что она будет искать потенциальных предателей среди российских элит, объяснил эксперт.