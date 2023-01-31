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Полицейский из Тульской области продавал ритуальным агентствам информацию об усопших

Происшествия
Полицейский из Тульской области продавал ритуальным агентствам информацию об усопших

Суд вынес обвинительный приговор бывшему полицейскому из Щекинского района. Он продавал ритуальщикам информацию об умерших и их родственниках, сообщили в прокуратуре Тульской области.

По данным следствия, страж порядка за взятки предоставлял требуемую информацию. Он получил денежное вознаграждение в размере 312 тыс. рублей от представителя ритуального агентства. Мужчина полностью признался в содеянном и раскаялся.

Суд приговорил фигуранта к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Экс-полицейский также лишен права занимать должности на государственной службе на срок до семи лет.
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