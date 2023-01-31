Полицейский из Тульской области продавал ритуальным агентствам информацию об усопших

Суд вынес обвинительный приговор бывшему полицейскому из Щекинского района. Он продавал ритуальщикам информацию об умерших и их родственниках, сообщили в прокуратуре Тульской области.
По данным следствия, страж порядка за взятки предоставлял требуемую информацию. Он получил денежное вознаграждение в размере 312 тыс. рублей от представителя ритуального агентства. Мужчина полностью признался в содеянном и раскаялся.
Суд приговорил фигуранта к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Экс-полицейский также лишен права занимать должности на государственной службе на срок до семи лет.