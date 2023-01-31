В Госдуме предложили создать гауптвахты на передовой

Гауптвахты запрещено оборудовать в подвальных помещениях, где нет окон и вентиляции, кроме случаев, «обусловленных сохранением жизни военнослужащих». В камере должны быть: кровать, одеяло, подушка, вода. На полевых гауптвахтах запрещено отбывать уголовный арест. Охранять нарушителей правопорядка будут сотрудники военной полиции. Парламентарии считают, что нормы содержания, которые они готовят, довольно мягкие.