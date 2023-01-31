В Госдуме предложили создать гауптвахты на передовой

В Госдуме, по предложению Минобороны РФ, готовят поправки к Федеральному закону (ФЗ) «О статусе военнослужащих» и «О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста».
Обновленные документы позволят закрепить возможность создания правового механизма по развертыванию и функционированию гауптвахт, оборудованных в полевых условиях. Полномочиями по применению дисциплинарных взысканий в особых случаях будут наделены командиры, начальники центральных и региональных органов военной полиции.
Поводом для создания гауптвахт стали сообщения о дисциплинарных нарушениях и появлении «пятисотых».
В декабре, на Федеральном портале проектов нормативных актов, был опубликован подготовленный МО РФ проект указа президента РФ о необходимости создания гауптвахты в полевых условиях «для принятия дополнительных мер по предупреждению преступлений». Для его реализации необходимо внести поправки в ФЗ.
Помимо этого, изменения будут внесены в Дисциплинарный устав и Устав военной полиции для повышения эффективности мер по обеспечению правопорядка в войсках. Согласно поправкам, мобильные гауптвахты будут располагаться на местах дислокации воинских частей, учебных центров или в местах временного размещения.
Гауптвахты в полевых условиях оборудуют с использованием имеющихся в месте ее размещения объектов инфраструктуры, а также в быстровозводимых сооружениях или передвижных объектах. Таким образом нарушителя можно содержать в палатке, землянке, фургоне, контейнере и т.д.
Гауптвахты запрещено оборудовать в подвальных помещениях, где нет окон и вентиляции, кроме случаев, «обусловленных сохранением жизни военнослужащих». В камере должны быть: кровать, одеяло, подушка, вода. На полевых гауптвахтах запрещено отбывать уголовный арест. Охранять нарушителей правопорядка будут сотрудники военной полиции. Парламентарии считают, что нормы содержания, которые они готовят, довольно мягкие.
По мнению экспертов, новые нормы содержания военнослужащего смягчают для него наказание. Соответствующим мнением они поделились в беседе с ФАН.
«Сейчас дело нарушителя сразу же передается в прокуратуру, потом начинаются судебные разбирательства и вынесение приговора. Человек за мелкую проделку оказывается на скамье подсудимых. Зачем? А Гауптвахта с одной стороны способ наказания, с другой — дает возможность человеку не портить биографию. Посидел на гауптвахте, подумал, осознал свои ошибки и вернулся в строй», — подчеркнул эксперт.
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