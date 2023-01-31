Эксперт Риттер рассказал, сколько продержится на Украине западная военная техника

«ПолитРоссия» представляет колонку Риттера для журнала Consortium News в пересказе. Страны НАТО договорились совокупными усилиями перебросить на Украину еще один пакет военной помощи на сумму в несколько миллиардов долларов. Туда вошли танки Abrams, бронемашины Bradley из США. Однако вся эта техника на Украине сломается меньше чем за месяц боев, по словам эксперта.