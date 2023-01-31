Эксперт Риттер рассказал, сколько продержится на Украине западная военная техника

Обещанной Западом военной техники Украине хватит на оснащение двух бригад, а прослужит она около месяца перед тем, как сломаться, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
«ПолитРоссия» представляет колонку Риттера для журнала Consortium News в пересказе. Страны НАТО договорились совокупными усилиями перебросить на Украину еще один пакет военной помощи на сумму в несколько миллиардов долларов. Туда вошли танки Abrams, бронемашины Bradley из США. Однако вся эта техника на Украине сломается меньше чем за месяц боев, по словам эксперта.
«Bradley — это настоящий кошмар для технического обслуживания», — прогнозирует Риттер.
Американские машины Stryker при этом ничуть не лучше M2 Bradley. Те хорошо себя показывают лишь в идеальных погодных условиях и, желательно, стоя в ангаре.
Ранее Франция сообщила, что готова отправить украинской армии еще один пакет помощи из 12 установок CAESAR, передает RT.