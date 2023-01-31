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Эксперт Риттер рассказал, сколько продержится на Украине западная военная техника

Армия
Эксперт Риттер рассказал, сколько продержится на Украине западная военная техника

Обещанной Западом военной техники Украине хватит на оснащение двух бригад, а прослужит она около месяца перед тем, как сломаться, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«ПолитРоссия» представляет колонку Риттера для журнала Consortium News в пересказе. Страны НАТО договорились совокупными усилиями перебросить на Украину еще один пакет военной помощи на сумму в несколько миллиардов долларов. Туда вошли танки Abrams, бронемашины Bradley из США. Однако вся эта техника на Украине сломается меньше чем за месяц боев, по словам эксперта.

«Bradley — это настоящий кошмар для технического обслуживания», — прогнозирует Риттер.

Американские машины Stryker при этом ничуть не лучше M2 Bradley. Те хорошо себя показывают лишь в идеальных погодных условиях и, желательно, стоя в ангаре.

Ранее Франция сообщила, что готова отправить украинской армии еще один пакет помощи из 12 установок CAESAR, передает RT.
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