Сибирский ученый нашел способ добывать полезные ископаемые на Луне и Марсе

Выбор пал на тротил, который не сможет самостоятельно сдетонировать в условиях космоса. Однако он плавится при температуре 80 градусов, поэтому ученый предложил создать вокруг шашки особую оболочку. Также Корнеев разработал особый резец для бурения, который имеет ряд преимуществ для аналогами.