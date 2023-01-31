Сибирский ученый нашел способ добывать полезные ископаемые на Луне и Марсе

Технологию по добыче полезных ископаемых на Луне и Марсе разработал и представил ученый из Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ) Виктор Корнеев.
Главной идеей изобретения стало использование природных полостей и пещер на поверхности космических объектов. Проникнуть в них помогут взрывные шашки необычной конструкции, передает «Газета.ru».
Выбор пал на тротил, который не сможет самостоятельно сдетонировать в условиях космоса. Однако он плавится при температуре 80 градусов, поэтому ученый предложил создать вокруг шашки особую оболочку. Также Корнеев разработал особый резец для бурения, который имеет ряд преимуществ для аналогами.