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Мальчик скончался в реанимации после наезда грузовика на «зебре» под Калугой

Происшествия
Мальчик скончался в реанимации после наезда грузовика на «зебре» под Калугой

В Калужской области 12-летний мальчик скончался после ДТП с участием грузовика. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел на 408-м километре Московского большого кольца. По предварительным данным, школьник пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда его сбил фургон Peugeot Boxe.

Пострадавшего поместили в реанимационное отделение, однако медики не смогли спасти его жизнь. Расследование находится на контроле надзорного ведомства. Выясняются обстоятельства случившегося.
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