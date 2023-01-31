Мальчик скончался в реанимации после наезда грузовика на «зебре» под Калугой

В Калужской области 12-летний мальчик скончался после ДТП с участием грузовика. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент произошел на 408-м километре Московского большого кольца. По предварительным данным, школьник пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда его сбил фургон Peugeot Boxe.
Пострадавшего поместили в реанимационное отделение, однако медики не смогли спасти его жизнь. Расследование находится на контроле надзорного ведомства. Выясняются обстоятельства случившегося.