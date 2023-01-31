Житель Ленобласти получил четыре года колонии за издевательства над тремя детьми

Следователи доказали, что преступления совершались в течение восьми недель в городе Тосно. В квартире преступник неоднократно избивал трех детей семи, восьми и девяти лет. Кроме того, злоумышленник иным способом причинял им физическую боль. Осужденный также поднес к шее дочери нож и пригрозил расправой. Садист получил четырехлетний срок заключения.