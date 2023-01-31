Режиссер Сергей Борчуков рассказал о пижонстве актера Александра Пороховщикова

Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации Александр Пороховщиков родился 31 января 1939 года. В день рождения артиста с ФАН поделился воспоминаниями о нем актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер Сергей Борчуков.
Собеседник отметил, что ему довелось поработать со всенародно любимым артистом на съемках кинокартины «Когда цветет сирень» и сериала «Крутые берега».
«Об Александре Шалвовиче, кроме того, что он легенда советского, да и российского кинематографа, у меня остались самые прекрасные воспоминания. Это суперпрофи», — сказал режиссер.
Сергей Борчуков также припомнил пару случаев, которые наглядно иллюстрируют высочайший уровень профессионализма Александра Пороховщикова.
«У него были больные ступни, до голени. Он сам приехал за рулем своего джипа за 200 километров ко мне на съемку. Никаких требований, райдеров у него не было. Текст всегда отскакивает от зубов, всегда суперпредложения, всегда очень позитивно настроенный. Одна сцена с четырьмя актерами длилась почти восемь минут. Там был монолог Александра Шалвовича почти на шесть минут. Так вот, это человек, которому было глубоко за 70 лет, ни разу не сбился. Более того, в подыгрыше он делал все, чтобы подыграть актеру, у которого крупный план. К сожалению, многие нынешние так называемые звезды себе такое позволяют», — поведал собеседник ФАН.
Кроме того, он припомнил еще одну характерную особенность легендарного артиста.
«Он был немного пижон. Знаете, браслет на руке, перстень, запах одеколона. Он, например, никогда не позволял себя гримировать. У него была абсолютно живая кожа. Всегда был немного пижон, от которого нельзя отвести взгляд. Он для меня — образец артиста, человека», — подытожил сценарист.
Ранее режиссер Александр Котт поделился с ФАН воспоминаниями об актрисе Вере Глаголевой. По его словам, при работе с ней он сразу почувствовал, что имеет дело с высококлассным профессионалом.