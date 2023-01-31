Санкции ЕС против нефтепродуктов из России могут обернуться дефицитом бензина в США

Эксперты ожидают, что это ограничение помешает производству достаточного количества бензина в самих европейских странах и негативно скажется на его поставках американцам. Это в очередной раз спровоцирует взлет цен на топливо в США, а значит, упадут рейтинги президента страны Джо Байдена, который называет сдерживание роста стоимости горючего одним из своих приоритетов.