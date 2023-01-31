Санкции ЕС против нефтепродуктов из России могут обернуться дефицитом бензина в США

Нью-Йорк и другие города Восточного побережья США уже ближайшим летом рискуют столкнуться с дефицитом бензина. Такая угроза появилась из-за политики антироссийских санкций со стороны Евросоюзе, пишет Bloomberg.
Сезонные запасы бензина в Соединенных Штатах и без того опустились до самого низкого уровня примерно за десятилетие. Ситуацию может усугубить запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов с 5 февраля.
Эксперты ожидают, что это ограничение помешает производству достаточного количества бензина в самих европейских странах и негативно скажется на его поставках американцам. Это в очередной раз спровоцирует взлет цен на топливо в США, а значит, упадут рейтинги президента страны Джо Байдена, который называет сдерживание роста стоимости горючего одним из своих приоритетов.
Одним из вариантов решения проблемы могло бы стать перенаправление бензина из Мексиканского залива в страны Карибского бассейна, указывает Bloomberg.