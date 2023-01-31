Лекорню: Франция рассматривает вопрос подготовки украинских пилотов

Париж еще не принял решения по подготовке украинских пилотов, но этот вопрос будет обсуждаться с Киевом. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Во вторник с визитом во Францию прибыл глава минобороны Украины Алексей Резников. После встречи со своим украинским коллегой Лекорню сообщил, что консультации по вопросу подготовки украинских пилотов продолжатся.
Ранее RT сообщил, что в ходе визита Резникова в Париж было также объявлено о намерении Франции передать Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR. На вооружении ВСУ уже находятся 18 гаубиц этого типа, переданных Парижем.