Эксперт Корбут объяснил желание Восточной Европы ограничить поставки зерна с Украины

Почему сразу несколько стран Восточной Европы призвали «герметизировать» маршруты поставок зерна с Украины, рассказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия ранее опубликовали обращение на сайте Европейского совета с требованием ограничить экспорт украинского зерна, поскольку это может вызвать проблемы у производителей в сельскохозяйственном секторе.
В эфире медиацентра «Патриот» Корбут напомнил, что Украина много лет была лидером по производству подсолнечного и рапсового масел, значительная часть которых шла в Европу. Но с разрушением логистики после 24 февраля 2022 года начали возникать трудности, взлетели цены. Тогда началась работа по раскрытию украинского рынка в рамках зерновой сделки.
Однако, по словам эксперта, с самого начала было очевидно, что вместо беднейших стран сельхозпродукция пойдет не в беднейшие страны мира, а в Восточную Европу. Точнее, туда, где это выгодно частному украинскому бизнесу.
Как следствие, возникла вполне рукотворная ситуация с демпингом цен и избытком собственной продукции на европейских складах, отметил Корбут.