Эксперт Корбут объяснил желание Восточной Европы ограничить поставки зерна с Украины

В эфире медиацентра «Патриот» Корбут напомнил, что Украина много лет была лидером по производству подсолнечного и рапсового масел, значительная часть которых шла в Европу. Но с разрушением логистики после 24 февраля 2022 года начали возникать трудности, взлетели цены. Тогда началась работа по раскрытию украинского рынка в рамках зерновой сделки.