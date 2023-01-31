Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава МИД Украины Кулеба осудил Евросоюз за слабый пакет антироссийских санкций

Политика
Глава МИД Украины Кулеба осудил Евросоюз за слабый пакет антироссийских санкций

Проект десятого пакета антироссийских санкций Евросоюза слишком слабый, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал во время брифинга.

Как отметил дипломат, введение новых ограничений против России будет одной из ключевых тем саммита Украина-ЕС. По его словам, Киев работает над тем, чтобы в пакет были добавлены ядерные санкции.

«По состоянию на сейчас, то, что я вижу в работе на уровне Европейского союза, по нашему мнению, проект десятого пакета не является достаточно сильным», — сказал глава украинского МИД.

Российские ВС продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации на Украине. Целью кампании, как подчеркивали в Кремле, является демилитаризация и денацификация бывшей советской республики.
кулеба санкции евросоюз
Военкоры ФАН
Лучшие в аду