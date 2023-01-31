Глава МИД Украины Кулеба осудил Евросоюз за слабый пакет антироссийских санкций

Проект десятого пакета антироссийских санкций Евросоюза слишком слабый, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал во время брифинга.
Как отметил дипломат, введение новых ограничений против России будет одной из ключевых тем саммита Украина-ЕС. По его словам, Киев работает над тем, чтобы в пакет были добавлены ядерные санкции.
«По состоянию на сейчас, то, что я вижу в работе на уровне Европейского союза, по нашему мнению, проект десятого пакета не является достаточно сильным», — сказал глава украинского МИД.
Российские ВС продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации на Украине. Целью кампании, как подчеркивали в Кремле, является демилитаризация и денацификация бывшей советской республики.