Суд расторг брак актера Ярослава Бойко и танцовщицы Рамуне Ходоркайте

Однако с первого раза Бойко и Ходоркайте не развели, поскольку ни они сами, ни их представители не явились на слушание. Заседание перенесли на 31 января. В этот день в суд тоже никто не пришел, поэтому судья принял решение без супругов и их представителей, сообщает «СтарХит».