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Суд расторг брак актера Ярослава Бойко и танцовщицы Рамуне Ходоркайте

Шоу-бизнес
Суд расторг брак актера Ярослава Бойко и танцовщицы Рамуне Ходоркайте

Актер Ярослав Бойко официально развелся с танцовщицей Рамуне Ходоркайте. Они перестали быть супругами после 23 лет брака.

Артист подал на развод в конце прошлого года. Супругам дали время на примирение и назначили заседание по расторжению брака на 13 января.

Однако с первого раза Бойко и Ходоркайте не развели, поскольку ни они сами, ни их представители не явились на слушание. Заседание перенесли на 31 января. В этот день в суд тоже никто не пришел, поэтому судья принял решение без супругов и их представителей, сообщает «СтарХит».

Актер и его жена расстались без публичных скандалов или дележки детей и имущества. Точную причину развода Бойко называть отказался. Артист заявил, что его отношения с женой просто закончились, поскольку в жизни так бывает, передает «Вечерняя Москва». По словам актера, они с Ходоркайте остаются друзьями.
Ярослав Бойко актер развод
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