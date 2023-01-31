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Мать Децла призналась, что до сих пор не общается с внуком Антонием

Шоу-бизнес
Мать Децла призналась, что до сих пор не общается с внуком Антонием

Мать покойного рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, призналась, что до сих пор не общается с единственным внуком Антонием. Ирина Толмацкая следит за его творчеством в социальных сетях.

Разлад в семье произошел после смерти Децла. 3 февраля исполнится четыре года, как не стало рэпера, но его мать до сих пор не поддерживает отношения с внуком, но радуется, что они перестали открыто враждовать.

«С Тони мы также не общаемся, но и не воюем, а это уже плюс. Они живут своей жизнью, а я — своей», — рассказала Толмацкая порталу Teleprogramma.pro.

Она призналась, что до сих пор заблокирована во всех социальных сетях внука, но все же старается следить за его творчеством в Сети, смотрит видеоработы Антония. По словам Толмацкой, вдова и сын исполнителя крайне редко посещают его могилу, сообщает «Вечерняя Москва».
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