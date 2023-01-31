Россиян призвали избегать ссор 3 февраля

Всем, кто пребывает в разногласии с близкими, друзьями или коллегами стоит помириться. После примирения нужно три раза обняться и поцеловаться, чтобы ссоры больше не повторились. Если в этот день что-то было утеряно, не стоит расстраиваться. Пропажа обязательно вернется, сообщает «Вечерняя Москва».