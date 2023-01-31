Россиян призвали избегать ссор 3 февраля

Православные христиане 3 февраля чтут память Максима Грека, которого в народе называли Утешителем. Россиян призвали избегать ссор в этот день.
Максим Утешитель помогал людям в бедах. 3 февраля каждый должен вспомнить добрым словом тех, кто приходил на помощь и отблагодарить их делом. В этот день нужно молиться о благополучии семьи и избегать ссор.
Всем, кто пребывает в разногласии с близкими, друзьями или коллегами стоит помириться. После примирения нужно три раза обняться и поцеловаться, чтобы ссоры больше не повторились. Если в этот день что-то было утеряно, не стоит расстраиваться. Пропажа обязательно вернется, сообщает «Вечерняя Москва».