Власти ЦАР установили первый биометрический терминал в республике для цифровизации госсектора

Банги, 31 января. Власти ЦАР установили первый биометрический терминал учета рабочего времени в здании правительства республики в рамках программы по цифровизации государственного сектора страны.
Премьер-министр Феликс Молуа присутствовал на запуске инновационного оборудования и отметил, что оно обеспечит надлежащее функционирование госаппарата. Он подчеркнул, что эта модернизация призвана повысить продуктивность администрации страны.
Кроме того, глава правительства лично проверил работоспособность сканера отпечатка пальцев. В разговоре со СМИ он рассказал о планах по оснащению всех республиканских департаментов подобными биометрическими терминалами.
Ранее власти ЦАР сообщили о начале работ по цифровизации государственного сектора страны. Чиновники отметили, что новая система повысит продуктивность управления человеческими ресурсами и позволит создать до пяти тысяч рабочих мест.
Позднее центральноафриканская молодежь организовала проект Agrishop-RCA, который направлен на развитие современного сельского хозяйства в республике. Инициатива включает в себя расширение функционала отраслевой торговли и увеличение экономии различных средств благодаря новым технологиям.