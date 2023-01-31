Зеленский и Байден планируют обсудить запросы Украины по военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из США Джо Байден обсудят военную помощь. Об этом сообщило издание AFP.
Недавно координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, почему США не будут передавать Киеву истребители. По его словам, американская сторона уже поставляет Украине большие объемы вооружений, передает «Профиль».
Согласно полученной информации, сам Байден сообщил о предстоящем разговоре с Зеленским. Стороны затронут запросы на помощь со стороны Украины.
Ранее Министерство обороны Франции сообщило об отправке артиллерийских установок CAESAR на Украину. Речь идет о 12 единицах техники.