Бастрыкин провел совещание по вопросам развития электронных каналов связи с населением

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи. На встрече обсуждались вопросы деятельности территориальных органов СК по развитию электронных каналов связи с населением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На собрании была отмечена востребованность современных дистанционных способов коммуникации граждан с госорганами. Статистика подтверждает рост соответствующих обращений. Бастрыкин указал на важность функционирования каналов связи. Он также призвал подчиненных обеспечить результативную реакцию и не отправлять заявителям шаблонные ответы.