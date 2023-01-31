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Бастрыкин провел совещание по вопросам развития электронных каналов связи с населением

Происшествия
Бастрыкин провел совещание по вопросам развития электронных каналов связи с населением

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи. На встрече обсуждались вопросы деятельности территориальных органов СК по развитию электронных каналов связи с населением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На собрании была отмечена востребованность современных дистанционных способов коммуникации граждан с госорганами. Статистика подтверждает рост соответствующих обращений. Бастрыкин указал на важность функционирования каналов связи. Он также призвал подчиненных обеспечить результативную реакцию и не отправлять заявителям шаблонные ответы.
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