Бастрыкин провел совещание по вопросам развития электронных каналов связи с населением

На собрании была отмечена востребованность современных дистанционных способов коммуникации граждан с госорганами. Статистика подтверждает рост соответствующих обращений. Бастрыкин указал на важность функционирования каналов связи. Он также призвал подчиненных обеспечить результативную реакцию и не отправлять заявителям шаблонные ответы.