Школьник попал в реанимацию после передозировки энергетических напитков в Уфе

Школьник попал в реанимацию после употребления энергетических напитков в Уфе, говорится в Telegram-канале Mash Batash.
Подросток был в квартире один и собирался на тренировку по сноуборду. Чтобы быть бодрым и энергичным, он употребил сразу несколько банок с энергетическими напитками, после чего потерял сознание.
Врачи установили, что уровень сахара в крови 15-летнего пациента превышал норму почти в два раза. В момент происшествия родители были на отдыхе в Турции, и за ребенком присматривали бабушка с дедушкой. В этот день они находились с младшим братом потерпевшего.