Школьник попал в реанимацию после передозировки энергетических напитков в Уфе

Врачи установили, что уровень сахара в крови 15-летнего пациента превышал норму почти в два раза. В момент происшествия родители были на отдыхе в Турции, и за ребенком присматривали бабушка с дедушкой. В этот день они находились с младшим братом потерпевшего.