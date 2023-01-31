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Школьник попал в реанимацию после передозировки энергетических напитков в Уфе

Происшествия
Школьник попал в реанимацию после передозировки энергетических напитков в Уфе

Школьник попал в реанимацию после употребления энергетических напитков в Уфе, говорится в Telegram-канале Mash Batash.

Подросток был в квартире один и собирался на тренировку по сноуборду. Чтобы быть бодрым и энергичным, он употребил сразу несколько банок с энергетическими напитками, после чего потерял сознание.

Врачи установили, что уровень сахара в крови 15-летнего пациента превышал норму почти в два раза. В момент происшествия родители были на отдыхе в Турции, и за ребенком присматривали бабушка с дедушкой. В этот день они находились с младшим братом потерпевшего.
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