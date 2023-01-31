Динамику цен на золото определит решение ФРС: аналитик Багманов объяснил, чего ждут рынки

Продолжается некоторое снижение цен на золото, что вызвано влиянием доллара, курс которого немного подрос. От чего еще будет зависеть цена благородного металла в обозримом будущем, рассказал ФАН аналитик ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«Золото по итогам вчерашнего дня закрыло торги с небольшим снижением в 0,2%, фактически опустилось с отметки 1927 к отметке 1922. Сегодня золото снижается на 1%, до уровня 1904 примерно. Здесь давление оказывает рост доллара к основным валютам. То есть по индексу DXY мы сейчас подросли выше уровня 102 пункта — 102,3 торгуемся. Доходности превысили отметку 3,55%. Но сейчас цены на золото несколько корректируются. Достаточно уверенно они с начала года росли, начали его в районе отметки 1825 примерно, соответственно, в настоящий момент можно сказать, что идет некоторое коррекционное снижение в преддверии завтрашнего заседания ФРС по процентной ставке», — рассказал ФАН фондовый аналитик.
Поддержку золоту может оказать принятие решения ФРС по повышению процентной ставки всего на 25 базисных пунктов. Еще одним фактором влияния может оказаться пресс-конференция председателя Совета управляющих Федеральной резервной системой Джерома Пауэлла — если он все-таки сделает какие-то намеки на то, что ФРС переходит к чуть более мягкой денежно-кредитной политике, ну или хотя бы просто начинает ее постепенно смягчать. В таком случае, конечно, золото может получить дополнительный импульс. И в целом можно ожидать, что оно способно в ближайшие несколько месяцев достигнуть отметки в 2000 долларов за тройскую унцию. Но пока актуальный диапазон 1880-2000. И ждем заседания ФРС, заключил эксперт.
Ранее сооснователь «Золотого инвест клуба» Евгений Шимановский рассказал, как золото БРИКС может обрушить долларовую экономику Запада.