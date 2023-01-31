Динамику цен на золото определит решение ФРС: аналитик Багманов объяснил, чего ждут рынки

Поддержку золоту может оказать принятие решения ФРС по повышению процентной ставки всего на 25 базисных пунктов. Еще одним фактором влияния может оказаться пресс-конференция председателя Совета управляющих Федеральной резервной системой Джерома Пауэлла — если он все-таки сделает какие-то намеки на то, что ФРС переходит к чуть более мягкой денежно-кредитной политике, ну или хотя бы просто начинает ее постепенно смягчать. В таком случае, конечно, золото может получить дополнительный импульс. И в целом можно ожидать, что оно способно в ближайшие несколько месяцев достигнуть отметки в 2000 долларов за тройскую унцию. Но пока актуальный диапазон 1880-2000. И ждем заседания ФРС, заключил эксперт.