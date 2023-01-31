Правозащитники сообщили о росте насилия в отношении палестинцев со стороны военных Израиля

За два года число убийств жителей анклава во время операций спецслужб Тель-Авива выросло почти на 500%.
Независимая правозащитная организация Euro-Med Human Rights Monitor (EMHRM), отслеживающая притеснения свобод человека в Европе, Северной Африке и Ближневосточном регионе, заявила о росте насилия в отношении палестинцев со стороны Израиля.
По данным компании, в 2022 году зарегистрированное число погибших от действий силовых структур еврейского государства на Западном берегу реки Иордан выросло на 82% по сравнению с 2021-м, и на 491% — с 2020-м.
Общее их число жертв составило 204 человека: 142 с Западного берега, 37 из сектора Газа, 20 из Восточного Иерусалима и 5 — арабы Израиля. Порядка 20% убитых были детьми.
Большинство погибших, по данным правозащитников, — гражданские лица, которые стали жертвами «необоснованных операций» и не представляли непосредственной угрозы для жизни израильских солдат или поселенцев.
В EMHRM указали на безответственность военнослужащих при ведении огня в населенных пунктах, которая влечет за собой ненужные «сопутствующие потери» и демонстрирует, что подобные действия санкционированы их вышестоящим руководством. Полная поддержка армии со стороны политиков и стала причиной участившихся «неоправданных убийств и издевательств».
В докладе правозащитников также отмечено, что силовой метод решения палестинской проблемы оставался приоритетным независимо от того, каким являлось правительство: левым, центристским или правым. Как заявил председатель Euro-Med Рами Абду, в 2023 году ожидается еще больший рост насилия в отношении арабских жителей региона, поскольку в состав нового правительства входят «экстремистские лица», считающие нормальным убийство или изгнание палестинцев с их земли.
На этом фоне Euro-Med, указывая на пренебрежение Израилем международных конвенций, призвала Евросоюз пересмотреть выполнение совместных с Тель-Авивом соглашений о партнерстве, а также обратилась к другим международным организациям. В частности, правозащитники попросили страны — члены ООН принять «срочные меры» по защите населения Палестины, а Международный суд без промедления начать расследования по части нарушений со стороны Тель-Авива.
Действия Израиля действительно регулярно приводят к жертвам среди палестинцев. Тем не менее далеко не все случаи являются примерами откровенного произвола: зачастую огонь по гражданским провоцируют сами палестинские боевики, используя застройку в качестве укрытий для пехоты и пусковых установок неуправляемых ракет.