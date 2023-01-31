Правозащитники сообщили о росте насилия в отношении палестинцев со стороны военных Израиля

В докладе правозащитников также отмечено, что силовой метод решения палестинской проблемы оставался приоритетным независимо от того, каким являлось правительство: левым, центристским или правым. Как заявил председатель Euro-Med Рами Абду, в 2023 году ожидается еще больший рост насилия в отношении арабских жителей региона, поскольку в состав нового правительства входят «экстремистские лица», считающие нормальным убийство или изгнание палестинцев с их земли.