Минобороны Франции сообщило об отправке на Украину еще 12 гаубиц CAESAR

Франция поставит Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR. В прошлом году Париж пожертвовал киевскому режиму 18 самоходок этой модели.
О решении Парижа во вторник, 31 января, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. Соглашение было достигнуто после визита в Париж украинского коллеги Лекорню Алексея Резникова.
«Наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок CAESAR», — сообщил Лекорню на совместной пресс-конференции с Резниковым в Париже.
Париж уже направил Киеву шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Министр обороны Франции также допустил, что Украине уже скоро начнут поставлять крупнокалиберные боеприпасы, которые Пятая республика намерена производить вместе с Австралией, передает RT.