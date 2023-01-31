Минобороны Франции сообщило об отправке на Украину еще 12 гаубиц CAESAR

Париж уже направил Киеву шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Министр обороны Франции также допустил, что Украине уже скоро начнут поставлять крупнокалиберные боеприпасы, которые Пятая республика намерена производить вместе с Австралией, передает RT.