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Минобороны Франции сообщило об отправке на Украину еще 12 гаубиц CAESAR

Армия
Минобороны Франции сообщило об отправке на Украину еще 12 гаубиц CAESAR

Франция поставит Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR. В прошлом году Париж пожертвовал киевскому режиму 18 самоходок этой модели.

О решении Парижа во вторник, 31 января, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. Соглашение было достигнуто после визита в Париж украинского коллеги Лекорню Алексея Резникова.

«Наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок CAESAR», — сообщил Лекорню на совместной пресс-конференции с Резниковым в Париже.

Париж уже направил Киеву шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Министр обороны Франции также допустил, что Украине уже скоро начнут поставлять крупнокалиберные боеприпасы, которые Пятая республика намерена производить вместе с Австралией, передает RT.
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