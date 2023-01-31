Полиция начала проверку после драки подростков возле школы в Краснодаре

В поселке Лазурный, который относится к Краснодару, произошла драка между двумя школьниками. Сотрудники полиции начали проверку, получив обращение от матери одного из подростков, рассказали в городском управлении МВД.
По предварительным данным, мальчики выясняли отношения недалеко от школы. Несколько учащихся стали свидетелями и снимали драку на телефон. Школьников начали разнимать, когда они уже боролись на земле. Один из участников получил перелом носа.
Ранее была информация, что потасовка произошла между подростками разного возраста.