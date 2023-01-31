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Подсанкционные банки из России столкнулись с проблемами при взаимодействии с Китаем

Экономика
Подсанкционные банки из России столкнулись с проблемами при взаимодействии с Китаем

Российский бизнес слишком оптимистично смотрит на перспективы сотрудничества с финансовым сектором, заявил вице-президент Росбанка Александр Рахманин. Основные сложности от санкций проявляются из-за отключения SWIFT, передает РБК.

Эксперт указал на то, что китайская финансовая система остается в значительной мере зависимой от системы SWIFT. Если российский банк отключают от международной системы переводов, организация не сможет проводить трансграничные платежи через Bank of China.

Россия и Китай ранее начали налаживать сотрудничество в другой сфере. Так, между странами в скором времени должен будет открыться новый пункт обмена почтой для ускорения онлайн-торговли, передает «ФедералПресс».
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