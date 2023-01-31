ФАН публикует видео конфликта солиста «Включай микрофон» с санитарами Мариинской больницы

Участник группы «Включай микрофон» Роман Людоговский обвинил сотрудников Мариинской больницы в нападении. Видео конфликта появилось в распоряжении ФАН.
По словам музыканта, ему потребовалась медицинская помощь после падения на угол ступеньки. В тот день мужчина отмечал день рождения и употреблял спиртное. В госпитале, как утверждает певец, санитары избили его, а после привязали ремнями к кровати в камере с решетками.
Персонал медучреждения отрицает факт насилия. Работники рассказали, что пациент находился в состоянии сильного опьянения и проявлял агрессию. Его вынужденно поместили во временный изолятор.