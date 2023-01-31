ФАН публикует видео конфликта солиста «Включай микрофон» с санитарами Мариинской больницы

По словам музыканта, ему потребовалась медицинская помощь после падения на угол ступеньки. В тот день мужчина отмечал день рождения и употреблял спиртное. В госпитале, как утверждает певец, санитары избили его, а после привязали ремнями к кровати в камере с решетками.