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ФАН публикует видео конфликта солиста «Включай микрофон» с санитарами Мариинской больницы

Происшествия
ФАН публикует видео конфликта солиста «Включай микрофон» с санитарами Мариинской больницы

Участник группы «Включай микрофон» Роман Людоговский обвинил сотрудников Мариинской больницы в нападении. Видео конфликта появилось в распоряжении ФАН.

По словам музыканта, ему потребовалась медицинская помощь после падения на угол ступеньки. В тот день мужчина отмечал день рождения и употреблял спиртное. В госпитале, как утверждает певец, санитары избили его, а после привязали ремнями к кровати в камере с решетками.

Персонал медучреждения отрицает факт насилия. Работники рассказали, что пациент находился в состоянии сильного опьянения и проявлял агрессию. Его вынужденно поместили во временный изолятор.
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