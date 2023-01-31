Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Юлия Чичерина собрала более 50 млн рублей для Народной милиции ДНР

Общество
Юлия Чичерина собрала более 50 млн рублей для Народной милиции ДНР

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина совместно с «Народным фронтом» собрала более 50 млн рублей на помощь Народной милиции ДНР.

Чичерина в социальных сетях поблагодарила всех, кто участвовал в сборе для милицейского корпуса ДНР. Собранные средства пойдут на закупку средств связи, которых не хватает бойцам. На них будут куплены ретрансляторы, зарядные устройства, радиостанции, антенны и батареи питания.

Известная певица с 2014 года помогает жителям и бойцам Донбасса. Она часто лично бывает в регионе. В 2022 году Чичерина публично поддержала решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации.
чичерина певица нм днр
Военкоры ФАН
Лучшие в аду