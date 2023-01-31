Юлия Чичерина собрала более 50 млн рублей для Народной милиции ДНР

Чичерина в социальных сетях поблагодарила всех, кто участвовал в сборе для милицейского корпуса ДНР. Собранные средства пойдут на закупку средств связи, которых не хватает бойцам. На них будут куплены ретрансляторы, зарядные устройства, радиостанции, антенны и батареи питания.