Юлия Чичерина собрала более 50 млн рублей для Народной милиции ДНР

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина совместно с «Народным фронтом» собрала более 50 млн рублей на помощь Народной милиции ДНР.
Чичерина в социальных сетях поблагодарила всех, кто участвовал в сборе для милицейского корпуса ДНР. Собранные средства пойдут на закупку средств связи, которых не хватает бойцам. На них будут куплены ретрансляторы, зарядные устройства, радиостанции, антенны и батареи питания.
Известная певица с 2014 года помогает жителям и бойцам Донбасса. Она часто лично бывает в регионе. В 2022 году Чичерина публично поддержала решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации.