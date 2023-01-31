Телеведущий Норкин развеселил зрителей шуткой о мечтах Украины получить подлодку НАТО

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра ранее сообщил о планах королевства изучить возможность передачи истребителей F-16 Киеву. Французский президент Эммануэль Макрон тоже допустил отправку военных самолетов на Украину. По словам Норкина, такие шаги со стороны Запада распалили аппетиты киевского режима и теперь он рассчитывает и на подводное оружие.