Телеведущий Норкин развеселил зрителей шуткой о мечтах Украины получить подлодку НАТО

Попытки украинских властей заполучить подводную лодку одной из стран НАТО позабавили телеведущего Андрея Норкина. Своим мнением на этот счет он поделился в рамках программы «Место встречи».
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра ранее сообщил о планах королевства изучить возможность передачи истребителей F-16 Киеву. Французский президент Эммануэль Макрон тоже допустил отправку военных самолетов на Украину. По словам Норкина, такие шаги со стороны Запада распалили аппетиты киевского режима и теперь он рассчитывает и на подводное оружие.
«Там уже сказали, что нужна подводная лодка, хотя бы одна. И даже, насколько я прочитал, есть уже план на случай если Турция не пустит эту подлодку через проливы, они как-то ее волоком будут тащить. Ну, для людей, которые руками выкопали Черное море, это, конечно, не большая проблема – дотащить подводную лодку по суше», — высмеял поведение Киева ведущий.
Ранее поставки западных вооружений на Украину прокомментировал посол США в Москве Майкл Макфол. По его мнению, иностранные государства могут обязать страну-получателя не использовать их технику для ударов по российским землям.