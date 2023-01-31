Антиреклама «Абрамсов» им не нужна: Герой РФ Липовой о задержках в поставке танков из США

Задержки в поставках «Абрамсов» на Украину, в первую очередь, связаны с нежеланием Вашингтона делать «антирекламу» своим основным танкам, значительная часть которых идет на продажу. Штаты до последнего будет оттягивать момент передачи, мотивируя это различными предлогами. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
Вчера американская пресса сообщила, что Соединенные Штаты смогут передать Украине обещанные танки «Абрамс» не ранее конца 2023 года-начала 2024. Источники сообщают, что задержка связана с необходимость переоснастить машины и убрать из брони элементы, содержащие обедненный уран.
«У американцев есть серьезная проблема. Эти танки, в большей степени, представляют из себя коммерческий товар, который сильно разрекламирован. Попав в реальную среду применения и столкнувшись с нашими советскими и российскими танками будет вскрыто много минусов, которые американцы скрывают. Значит будет нанесен репутационный удар непосредственно по хваленому американскому оружию. Поэтому США стараются затянуть этот процесс и сделать невозможным передачу, сославшись на какие-то обстоятельства. Либо оттянуть момент как можно дольше в надежде на то, что-либо спецоперация закончится, либо отпадет необходимость передачи. Американцы больше всего боятся, что миф о непобедимости их танков очень будет быстро развенчан. И все увидят, что «Абрамсы» далеко не такие хорошие, как их рекламируют. Что это очень дорогая в эксплуатации и капризная машина», — рассказал собеседник нашему изданию.
Также эксперт отметил, что ранее хваленые американские танки уже показывали себя «во всей красе» на других военных театрах. Несмотря на хорошее бронирование, эти машины имеют серьезные недостатки.
«У «Абрамсов» многослойная броня. Это что-то типа слоеного пирога — разные виды брони, которые чередуются и в совокупности одна дополняет другую. И якобы уран повышает прочность и безопасность экипажа. Однако, как показала практика в Сирии и Ираке эти танки горят превосходно. И неважно какая там броня, облегченная или усиленная», — заключил эксперт.
Напомним, что помимо «Абрамсов» Киеву обещана поставка немецких «Леопардов» и британских «Челленджеров». А также достаточно большого количества прочей бронетехники