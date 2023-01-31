Антиреклама «Абрамсов» им не нужна: Герой РФ Липовой о задержках в поставке танков из США

Задержки в поставках «Абрамсов» на Украину, в первую очередь, связаны с нежеланием Вашингтона делать «антирекламу» своим основным танкам, значительная часть которых идет на продажу. Штаты до последнего будет оттягивать момент передачи, мотивируя это различными предлогами. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.