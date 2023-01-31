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Полицейский получил тяжелые травмы при попытке попасть в туалет на Ямале

Происшествия
Полицейский получил тяжелые травмы при попытке попасть в туалет на Ямале

Сотрудник полиции получил тяжелые травмы на территории пожарной части на Ямале. Мужчина пострадал, когда попытался попасть в туалет, сообщил Telegram-канал Baza.

Страж порядка приехал в часть для обсуждения предстоящего рейда по проверке пожарной безопасности. Во время беседы ему захотелось в туалет. Пожарные проводили его по коридору и указали нужную дверь.

Каким-то образом офицер перепутал входы. Вместо туалета он открыл дверь скоростного спуска спасателей и не глядя шагнул. Полицейский упал головой вниз. Медики потом диагностировали ему травму головы и перелом костей черепа.
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