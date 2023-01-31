Депутат Вассерман напомнил о позиции США по денуклеаризации Украины после распада СССР

После распада СССР Москва надеялась на содействие США в стабилизации ситуации на постсоветском пространстве, тогда как Вашингтон волновало только наличие ядерного оружия на Украине. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.
Экс-президент РФ Борис Ельцин в 1992 году выразил Джорджу Бушу-старшему озабоченность по поводу ситуации в Киеве, представляющей фактор нестабильности. Он надеялся на помощь «американских друзей».
Депутат Анатолий Вассерман обратил внимание на доверчивость первого руководителя государства после распада СССР. Однако планы главы Белого дома состояли в другом.
«Я думаю, что Ельцин надеялся, что Буш сможет повлиять на Украину и добиться стабилизации постсоветского пространства. Другое дело, что Буш хотел стабилизации только в связи с наличием на Украине собственного ядерного оружия. Как только удалось устранить этот фактор, вся остальная нестабильность постсоветского пространства его уже не волновала», — констатировал эксперт.
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