Депутат Вассерман напомнил о позиции США по денуклеаризации Украины после распада СССР

После распада СССР Москва надеялась на содействие США в стабилизации ситуации на постсоветском пространстве, тогда как Вашингтон волновало только наличие ядерного оружия на Украине. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.